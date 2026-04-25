Вячеслав Володин опубликовал статью о развитии парламентаризма в России

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин опубликовал статью, посвященную развитию парламентаризма в России. В публикации он рассматривает истоки одной из ветвей власти, ее этапы становления и вызовы, которые сегодня стоят перед депутатами Госдумы.
27 апреля 1906 года начала работу первая Государственная Дума Российской империи — этот день считается отправной точкой современного парламентаризма в России. Однако традиции народного представительства в стране сформировались значительно раньше: еще в Древней Руси важнейшие вопросы решались на вече и земских соборах.
Создание Думы стало ответом на общественный запрос в условиях революции 1905 года. Первые два созыва просуществовали недолго и сопровождались острыми конфликтами с властью. Более устойчивой оказалась Третья Дума (1907−1912 гг.), которая впервые отработала полный срок и приняла тысячи законов, заложив основы системной законотворческой работы.
После революции 1917 года парламентская система трансформировалась в советскую модель. Несмотря на однопартийную систему, органы Советов сыграли важную роль в развитии законодательства и вовлечении граждан в управление страной.
Новый этап начался в 1993 году с принятием Конституции Российской Федерации и формированием современной Государственной Думы. Парламент стал ключевой площадкой для политического диалога, позволив перенести конфликты с улиц в институциональное русло.
С начала 2000-х годов в России формируется устойчивая партийная система, а сама Дума развивается как площадка для выработки компромиссных решений. Сегодня она остается главным законодательным и представительным органом страны, принимая законы, регулирующие ключевые сферы жизни общества.
«Сегодня наша страна переживает период вызовов, угроз и санкций. Внешнее давление беспрецедентно. Отвечая на них, депутаты Государственной Думы, политические фракции не ушли в пустословие, бессмысленные дрязги и конфликты, как зачастую бывало, а объединились вокруг президента, вокруг решения задач защиты страны и интересов ее граждан», — отметил Володин.
Таким образом, российский парламентаризм прошел долгий путь — от народных собраний до современной системы государственной власти, сохранив при этом традицию поиска согласия и коллективной ответственности за развитие страны.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что делегация Совета Федерации подвела итоги визита в Нижегородскую область.