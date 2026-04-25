Самарский двор попал в федеральный реестр благоустройства

Дворовая территория на пересечении улиц Корабельной, д. 12, и Печерской, д. 29, вошла в федеральный реестр лучших практик благоустройства по итогам конкурса Минстроя РФ.
В конкурсе участвовали 426 заявок из разных регионов. От Самарской области были представлены проекты из Самары, Сызрани, Отрадного и Октябрьска.
В итоговый рейтинг попали 43 проекта с наивысшими показателями по критериям качества, инновационности и влиянию на развитие.
Территория благоустроена в рамках программы «Народный бюджет»: здесь появились детская и спортивная площадки, парковочное пространство.
В Минстрое РФ отметили, что реестр помогает регионам обмениваться опытом для улучшения городской среды.