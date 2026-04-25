Онкобольным Татарстана не хватает доксорубицина из-за санкций

Пациенты республиканского онкодиспансера сообщили о нехватке химиопрепарата доксорубицина. Лекарство применяют при лечении лейкоза, рака молочной железы, яичников, желудка, легкого и других заболеваний. В аптеках препарат отсутствует.
Причина дефицита заключается в логистических сложностях из-за санкций и зависание закупок. В Минздраве Татарстана заявили, что доксорубицина временно нет на фармрынке России в целом. Производители планируют возобновить выпуск в четвертом квартале 2026 года. В онкодиспансере пациентам назначают альтернативные схемы терапии, сообщает «Вечерняя Казань».
Ранее пациенты жаловались на нехватку бевацизумаба, этопозида, карбоплатина, цисплатина. На 31 декабря 2025 года в Татарстане зарегистрировано более 127 тысяч онкопациентов — каждый 32-й житель.
Проблему обсуждали на съезде онкологов в Казани. По информации Росздравнадзора, 20% обращений связаны с лекарственным обеспечением, каждое второе подтверждается. В республике доля подтвержденных жалоб достигает 75%.