Онкобольным Татарстана не хватает доксорубицина из-за санкций

Причина дефицита заключается в логистических сложностях из-за санкций и зависание закупок. В Минздраве Татарстана заявили, что доксорубицина временно нет на фармрынке России в целом. Производители планируют возобновить выпуск в четвертом квартале 2026 года. В онкодиспансере пациентам назначают альтернативные схемы терапии, сообщает «Вечерняя Казань».