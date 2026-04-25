В Уфе открыли сезон работы фонтанов

Далее фонтаны заработают в театральном сквере, а также скверах имени Мустая Карима и «Мальчик с кураем». После обеда — на площади Ленина, в сквере Ильича, вечером — в 21:00 — в парке «Кашкадан».
В этот день для жителей и гостей организованы праздничные программы в рамках городского фестиваля «Мелодии весны» с участием солистов и коллективов учреждений культуры, мастер-классами, выставками и фотозонами. Кроме того, на площади Ленина, в парке «Кашкадан» и сквере Ильича пройдут благотворительные ярмарки «Уфимского марафона добрых дел» проекта «Уфа добрая».
Напомним, для обеспечения безопасности участников мероприятий для владельцев автотранспорта в этот день введены ограничения:
до 22.00 — закрыт участок ул. 40 лет Октября вдоль сквера Ильича; до 23.00 — перекрыты проезды вдоль площади им. В. И. Ленина.
