Вылеты и прибытие 17 авиарейсов задержаны в Перми

В аэропорту «Большое Савино» массовая задержка рейсов.

Источник: Комсомольская правда

В пермском аэропорту отмечены массовые задержки авиарейсов: прилет и вылет 17 самолетов откладывается. Эта информация следует из онлайн-табло воздушной гавани.

Так, в «Большом Савино» откладывается вылет рейсов в Санкт Петербург, Москву, Сочи и Хургаду. Кроме того, с опозданием прибудут рейсы из Сочи, Челябинска, Москвы и Хургады.

Напомним, сегодня, 25 апреля, в 06:00 утра на территории Пермского края был введен режим «Беспилотная опасность». Также по сообщению Росавиации, в аэропортах Перми, Екатеринбурга и Челябинска вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.

На данный момент режим повышенной опасности и воздушные ограничения в Перми и остальных городах полностью сняты.