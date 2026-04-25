Вылеты и прибытие 17 авиарейсов задержаны в Перми

В пермском аэропорту отмечены массовые задержки авиарейсов: прилет и вылет 17 самолетов откладывается. Эта информация следует из онлайн-табло воздушной гавани.
Так, в «Большом Савино» откладывается вылет рейсов в Санкт Петербург, Москву, Сочи и Хургаду. Кроме того, с опозданием прибудут рейсы из Сочи, Челябинска, Москвы и Хургады.
Напомним, сегодня, 25 апреля, в 06:00 утра на территории Пермского края был введен режим «Беспилотная опасность». Также по сообщению Росавиации, в аэропортах Перми, Екатеринбурга и Челябинска вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
На данный момент режим повышенной опасности и воздушные ограничения в Перми и остальных городах полностью сняты.