25-летний житель Шолоховского района перевел мошенникам 800 тысяч рублей

Житель Шолоховского района перевел мошенникам 800 тысяч рублей. Об этом рассказали в социальных сетях областного МВД. Жертвой хитрой схемы стал 25-летний парень.
Ему позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Звонивший заявил о десятках оформленных на парня кредитах и микрозаймах. Чтобы спасти ситуацию, аферист убедил дончанина взять реальный заем для исчерпания лимита. Все деньги нужно было срочно отправить на некий безопасный счет.
— Действуя по инструкции мошенника, потерпевший перевел средства на неустановленный счет. После этого лжесотрудник банка перестал выходить на связь. Заявитель понял обман и обратился в полицию, — уточнили в ведомстве.
Сейчас силовики уже завели уголовное дело по статье о мошенничестве. Полицейские разыскивают причастных к этому преступлению людей. Напомним, настоящие банковские работники никогда не просят переводить сбережения на резервные счета.
