На Дону задержали группировку подозреваемых в распространении наркотиков

Правоохранителям стало известно, что пятеро жителей области в возрасте от 22 до 41 года, включая 24-летнюю девушку, самостоятельно выращивали, изготавливали и сбывали наркотики через онлайн-маркет. В Новочеркасске полицейские остановили автомобиль Lada Granta. При силовой поддержке бойцов Росгвардии были задержаны 22-летний владелец машины, 33-летний подозреваемый в организации криминального бизнеса и 41-летний предполагаемый участник группы. В детском кресле автомобиля полицейские обнаружили расфасованные по двум пакетам более 200 свертков с наркотиками общей массой около 300 гр. Позже оперативники задержали еще двух предполагаемых соучастников.