176 млн рублей пойдёт на ремонт Ворошиловского проспекта в Ростове

Как сообщается на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок, в донской столице потратят почти 176 млн рублей на ремонт Ворошиловского проспекта. Городские власти уже начали поиск подрядной организации.
Уточняется, что победитель электронного аукциона должен будет полностью обновить дорожное покрытие. Все строительные работы будут профинансированы из местного бюджета. Начальная стоимость контракта — 175,8 млн рублей. Начать выполнять работы дорожники должны сразу после подписания документов.
Как говорится в опубликованной технической документации, подрядчик обязан завершить все этапы до 13 октября 2026 года.