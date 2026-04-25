В Госдуме обсудили стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года

Разработка ведётся по поручению Президента после X Восточного экономического форума силами «Востокгосплана» и Минвостокразвития России. За десять лет политики ускоренного развития Дальнего Востока инвестиции в основной капитал выросли в 2 раза (при среднероссийском росте в 1,4 раза), объём строительных работ — в 2,2 раза, ввод жилья — в 1,5 раза, добыча полезных ископаемых — в 1,4 раза. Новая стратегия нацелена на формирование высокотехнологичной экономики и современной инфраструктуры для устойчивого роста населения.