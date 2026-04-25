Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме обсудили стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года

На парламентских слушаниях в Госдуме министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков представил стратегию социально экономического развития региона до 2030 года.

Источник: Комсомольская правда

На парламентских слушаниях в Госдуме министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков представил стратегию социально экономического развития региона до 2030 года с прогнозом до 2036 года, сообщает правительство по Хабаровскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Разработка ведётся по поручению Президента после X Восточного экономического форума силами «Востокгосплана» и Минвостокразвития России. За десять лет политики ускоренного развития Дальнего Востока инвестиции в основной капитал выросли в 2 раза (при среднероссийском росте в 1,4 раза), объём строительных работ — в 2,2 раза, ввод жилья — в 1,5 раза, добыча полезных ископаемых — в 1,4 раза. Новая стратегия нацелена на формирование высокотехнологичной экономики и современной инфраструктуры для устойчивого роста населения.

Среди целевых показателей к 2036 году: рост инвестиций до 8,6 трлн рублей в год, увеличение доли ДФО в ВРП России до 7,4%, рост производительности труда на 46%, продолжительности жизни до 81 года, обеспеченности жильём до 38 кв. м на человека, миграционного прироста до 40 тысяч человек ежегодно.

В рамках стратегии планируется ввести 12,8 ГВт новых генерирующих мощностей, повысить уровень газификации более чем до 50%, увеличить провозную способность БАМа и Транссиба до 270 млн т в год, реконструировать 25 аэропортов и нарастить пассажиропоток внутри ДФО до 4 млн человек в год.

Хабаровский край выдвинул инициативы по развитию микроэлектроники, производства полупроводников, автомобилестроения, стекольной промышленности, судоходства на Амуре и туризма. Отдельное внимание уделено молодёжным проектам — созданию посёлков нового типа при промышленных центрах.

Граждане могут направить свои предложения по стратегии до 31 мая 2026 года. Окончательный проект должен быть внесён в Правительство РФ до 15 июля 2026 года.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962−223−38−83.

Почта: red.habkp@phkp.ru

