В Госдуме обсудили стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года

На парламентских слушаниях в Госдуме министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков представил стратегию социально экономического развития региона до 2030 года с прогнозом до 2036 года, сообщает правительство по Хабаровскому краю. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Разработка ведётся по поручению Президента после X Восточного экономического форума силами «Востокгосплана» и Минвостокразвития России. За десять лет политики ускоренного развития Дальнего Востока инвестиции в основной капитал выросли в 2 раза (при среднероссийском росте в 1,4 раза), объём строительных работ — в 2,2 раза, ввод жилья — в 1,5 раза, добыча полезных ископаемых — в 1,4 раза. Новая стратегия нацелена на формирование высокотехнологичной экономики и современной инфраструктуры для устойчивого роста населения.
Среди целевых показателей к 2036 году: рост инвестиций до 8,6 трлн рублей в год, увеличение доли ДФО в ВРП России до 7,4%, рост производительности труда на 46%, продолжительности жизни до 81 года, обеспеченности жильём до 38 кв. м на человека, миграционного прироста до 40 тысяч человек ежегодно.
В рамках стратегии планируется ввести 12,8 ГВт новых генерирующих мощностей, повысить уровень газификации более чем до 50%, увеличить провозную способность БАМа и Транссиба до 270 млн т в год, реконструировать 25 аэропортов и нарастить пассажиропоток внутри ДФО до 4 млн человек в год.
Хабаровский край выдвинул инициативы по развитию микроэлектроники, производства полупроводников, автомобилестроения, стекольной промышленности, судоходства на Амуре и туризма. Отдельное внимание уделено молодёжным проектам — созданию посёлков нового типа при промышленных центрах.
Граждане могут направить свои предложения по стратегии до 31 мая 2026 года. Окончательный проект должен быть внесён в Правительство РФ до 15 июля 2026 года.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru