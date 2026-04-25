Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу сделать Петриков не хуже Солигорска. Соответствующее заявление он, как передает БелТА, сделал в субботу, 25 апреля 2026 года, в ходе рабочей поездки в Петриковский район. Лукашенко напомнили, что Петриков — зона ответственности «Беларуськалия». Дело в том, что в Петриковском районе уже пять лет работает горно-обогатительный комплекс «Беларуськалия».
— Я поручал, что зона ответственности новой калийной фабрики — Петриков. Петриков должен быть не хуже, чем Солигорск, — приводит слова президента Беларуси названный источник.
Глава Петриковского района Александр Веремеев в свою очередь сообщил о том, что соответствующая работа ведется. В частности, в 2025 году с привлечением помощи «Беларуськалия» была укомплектована Петриковская ЦРБ.