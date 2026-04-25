Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил задачу сделать Петриков не хуже Солигорска. Соответствующее заявление он, как передает БелТА, сделал в субботу, 25 апреля 2026 года, в ходе рабочей поездки в Петриковский район. Лукашенко напомнили, что Петриков — зона ответственности «Беларуськалия». Дело в том, что в Петриковском районе уже пять лет работает горно-обогатительный комплекс «Беларуськалия».