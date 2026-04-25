Когда доставят майские пенсии и пособия в Волгоградской области?

Большинство жителей региона, получающие выплаты на банковские карты, получат и досрочно.
Большинство жителей Волгоградской области получат майские пенсии и пособия досрочно, сообщают в региональном ОСФР. Речь идет о тех, кто получает выплаты на банковские карты.
До 30 апреля волгоградцы получат:
единое пособие на детей до 17 лет и беременным;
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;
ежемесячные выплаты на ребёнка военнослужащих по линии СФР.
5 мая будут перечислены ежемесячные выплаты из средств маткапитала.
8 мая — пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям.
«Пособия выплачиваются в текущем месяце за предыдущий, а зачисление на банковские счета производятся в течение всего дня», — напоминают в фонде.
Пенсионеры, которым выплата приходит по графику 4 числа, за май их получат на банковские карты до 30 апреля. За 11 число — 8 мая, за 21 число — 21 мая.
Досрочная выплата касается всех видов пенсии, включая страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости и по инвалидности. Прочие выплаты, которые приходят вместе с пенсией, поступят в тот же день.
Что касается пособий и пенсий, которые доставляет Почта России, информацию следует уточнять в ее отделениях.