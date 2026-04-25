В Ладушкине около 800-летнего дуба впервые прошёл фестиваль «Хоровод дружбы»

Для организации такого мероприятия было несколько поводов.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 24 апреля большой праздник состоялся около 800-летнего дуба в Ладушкине. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Фестиваль «Хоровод дружбы» приурочили нескольким важным событиям.

Во-первых, территорию около 800-летнего дуба по решению губернатора Алексея Беспрозванных недавно передали в муниципальное управление. До этого дуб-долгожитель находился на частной территории. Теперь для местных властей нет преград в работе по созданию комфортной среды и туристической привлекательности Ладушкина.

Глава муниципального городского округа Ахилл Феохариди отметил, что на передачу территории потребовалось три месяца.

— И вот данного красавца вернули в муниципальную собственность, мы стали обладателями памятника природы. Также нам уже сказали о том, что будет отремонтирован Дом культуры. Уже есть планы о благоустройстве этой территории. Мы хотим разместить здесь молодежное пространство, музей края, данная площадь будет центральная, и мы постараемся сделать достойное красивое место, чтобы люди приходили и отдыхали здесь, — подчеркнул глава округа.

Во-вторых, фестиваль посвятили Году единства народов. «Хоровод дружбы» собрал представителей народностей, диаспор России, проживающих именно на территории Ладушкина.

— Карелы угощали калитками и пирожками с мясом и капустой, казахи — пловом и баурсаками, ингуши — хворостом, а белорусы — драниками. В палаточном городке оборудовали интерактивные зоны: мастер-классы по росписи деревянных ложек и брелоков, изготовлению кукол-оберегов, — рассказали организаторы.