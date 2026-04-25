«Покойтесь с миром, дорогой Михалыч»: не стало одного из основателей Аркаима Александра Кисленко

В Челябинске не стало одного из основателей Аркаима Александра Кисленко.

Источник: Соцсети

Из жизни ушел один из основателей музея-заповедника Аркаим Александра Кисленко. Это произошло в четверг 23 апреля. Трагичную новость сообщили в пресс-службе Аркаима.

Александр Кисленко работал в Аркаиме более 30 лет, был одним из первых, кто построил успешную реконструкцию жилища эпохи неолита «Жилище каменного века» в Аркаиме. До последних своих дней он занимался наукой и вел открытые лекции.

Знакомые, друзья и коллеги заверяют, что Александр Михайлович был всем родным человеком, чей совет всегда имел особенное значение. Он приходил на помощь, находил ко всем подход и вызывал уважение.

— Нам всем будет его не хватать. Покойтесь с миром, дорогой Михалыч, — написали в социальных сетях Аркаима.