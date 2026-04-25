В Павлове Нижегородской области школьники узнали о профессии зоотехника

Ребятам рассказали, чем он занимается, где можно получить такую специальность и куда потом пойти работать.

Источник: Национальные проекты России

Лекция, посвященная работе зоотехника, состоялась в школе № 7 города Павлово Нижегородской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в пресс-службе правительства региона.

Занятие провела главный технолог птицефабрики «Павловская» Ольга Караганская. На профориентационном уроке школьники узнали, кто такой зоотехник, чем он занимается, где можно получить такую специальность и куда потом пойти работать. Кроме того, Ольга Караганская познакомила ребят с технологиями содержания птицы, особенностями работы инкубатора и подбором кормов. Особое внимание было уделено различиям между зоотехником и ветеринарным врачом.

Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»  — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.