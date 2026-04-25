В Павлове Нижегородской области школьники узнали о профессии зоотехника

Занятие провела главный технолог птицефабрики «Павловская» Ольга Караганская. На профориентационном уроке школьники узнали, кто такой зоотехник, чем он занимается, где можно получить такую специальность и куда потом пойти работать. Кроме того, Ольга Караганская познакомила ребят с технологиями содержания птицы, особенностями работы инкубатора и подбором кормов. Особое внимание было уделено различиям между зоотехником и ветеринарным врачом.