В Павлове Нижегородской области школьники узнали о профессии зоотехника

Лекция, посвященная работе зоотехника, состоялась в школе № 7 города Павлово Нижегородской области. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», сообщили в пресс-службе правительства региона.
Занятие провела главный технолог птицефабрики «Павловская» Ольга Караганская. На профориентационном уроке школьники узнали, кто такой зоотехник, чем он занимается, где можно получить такую специальность и куда потом пойти работать. Кроме того, Ольга Караганская познакомила ребят с технологиями содержания птицы, особенностями работы инкубатора и подбором кормов. Особое внимание было уделено различиям между зоотехником и ветеринарным врачом.
Основная цель нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» — развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости. Благодаря этому страна будет обеспечена всеми необходимыми продуктами, а также появится больше возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.