Житель Астраханской области протащил инспектора ДПС на кузове автомобиля

В Астраханской области мужчину подозревают в применении насилия к представителю власти — он протащил инспектора ДПС на кузове своего автомобиля, сообщило региональное управление Следственного комитета.

Источник: РБК

По версии следствия, 15 апреля подозреваемый за рулем Lada Kalina в селе Марфино Володарского района попытался скрыться от сотрудников ДПС. Игнорируя требования об остановке, он начал движение, хотя один из инспекторов удерживался за кузов машины. В результате полицейский сорвался и упал на асфальт, говорится в сообщении.

По факту произошедшего в отношении водителя возбудили дело по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса (применение насилия в отношении представителя власти и его оскорбление).

Расследование уголовного дела продолжается.

