В Ростовской области новорождённым детям дают необычные имена

Необычные имена дают своим новорождённым детям семьи из Ростовской области. Об этом можно узнать из реестра регионального ЗАГСа. Это касается как мужских, так и женских имён.
В частности, одним из редких мужских имен является Родамиръ. По всей видимости, оно является производным от имени Родомир. В открытых источниках говорится, что оно имеет славянское происхождение. Поэтому это имя можно интерпретировать как «мирный род» и символ мира и гармонии.
По данным на 23 апреля 2026 года, в Ростовской области родители чаще всего дают своим сыновьям имена Михаил и Александр. Также в список попали Артём, Иван и Матвей.
Что касается женских имён, то большой популярностью у дончан пользуются имена София, Мария, Ева, Варвара и Анна.