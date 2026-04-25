В Ростовской области новорождённым детям дают необычные имена

В частности, одним из редких мужских имен является Родамиръ. По всей видимости, оно является производным от имени Родомир. В открытых источниках говорится, что оно имеет славянское происхождение. Поэтому это имя можно интерпретировать как «мирный род» и символ мира и гармонии.