Работу Волжской ГЭС скорректировали в Росводресурсах

Замглавы ведомства Вадим Никандров подтвердил, что ситуация находится на контроле, при изменении ситуации режим работы гидроузлов вновь будет скорректирован.

Заседание, на котором отдельно обсуждали продолжительность максимальных сбросов через Волгоградский гидроузел, состоялось накануне, 24 апреля. Его участникам представили информацию по итогам мониторинга обводнения Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги.

Решение принято следующее: период максимальных сбросов продлится на Волгоградском гидроузле продлится по 26 апреля. До этой даты через плотину будут сбрасывать по 26 тысяч кубометров в секунду. Ранее предполагалось, что такой режим работы ГЭС будет поддерживаться до конца месяца.

С 27 апреля по 1 мая ГЭС будет сбрасывать по 24 тысячи кубометра в секунду, 2 мая — 23 тысячи, 3 мая — 22 000, 4 мая — 21 000, 5 мая — 20 000, 6 мая — 19 тысяч кубометров в секунду.

Ранее жители Краснослободска пожаловались, что Волга подобралась вплотную к их домам и засняли подтверждающее видео.