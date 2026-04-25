Работу Волжской ГЭС скорректировали в Росводресурсах

Заседание, на котором отдельно обсуждали продолжительность максимальных сбросов через Волгоградский гидроузел, состоялось накануне, 24 апреля. Его участникам представили информацию по итогам мониторинга обводнения Волго-Ахтубинской поймы и дельты Волги.
Решение принято следующее: период максимальных сбросов продлится на Волгоградском гидроузле продлится по 26 апреля. До этой даты через плотину будут сбрасывать по 26 тысяч кубометров в секунду. Ранее предполагалось, что такой режим работы ГЭС будет поддерживаться до конца месяца.
С 27 апреля по 1 мая ГЭС будет сбрасывать по 24 тысячи кубометра в секунду, 2 мая — 23 тысячи, 3 мая — 22 000, 4 мая — 21 000, 5 мая — 20 000, 6 мая — 19 тысяч кубометров в секунду.
Замглавы ведомства Вадим Никандров подтвердил, что ситуация находится на контроле, при изменении ситуации режим работы гидроузлов будет скорректирован.
Ранее жители Краснослободска пожаловались, что Волга подобралась вплотную к их домам и засняли подтверждающее видео.