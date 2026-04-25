Магаданская область восстанавливает леса с помощью местных пород

Магаданская область внедряет подход к лесовосстановлению с использованием местных пород деревьев. В текущем году стартует сбор семян лиственницы даурской и кедрового стланика — через 2−3 года полученный пророщенный материал задействуют для озеленения территорий, пострадавших от пожаров и недропользования, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Инициатива реализуется в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». В 2025 году в области провели комплекс мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого лесовосстановления, и зафиксировали позитивные изменения в сфере лесоустройства.
На совещании губернатора Сергея Носова с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым также обсудили вопросы предоставления лесных участков в аренду. Отдельное внимание уделили синхронизации данных Государственного лесного реестра с ЕГРН: благодаря этой работе защищены имущественные права на 2 645 земельных участков и снижены риски незаконного изъятия земель лесного фонда.
Иван Советников подчеркнул, что Магаданская область обладает уникальными природно климатическими условиями, поэтому применяемые здесь методы лесовосстановления требуют тщательной проработки. Подход с использованием местных видов деревьев он назвал перспективным решением на долгосрочную перспективу.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru