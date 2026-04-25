Магаданская область восстанавливает леса с помощью местных пород

Магаданская область внедряет подход к лесовосстановлению с использованием местных пород деревьев. В текущем году стартует сбор семян лиственницы даурской и кедрового стланика — через 2−3 года полученный пророщенный материал задействуют для озеленения территорий, пострадавших от пожаров и недропользования, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.