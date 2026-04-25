Почти 9 тысяч воронежцев уже выбрали территории для благоустройства

Скверы «Петровский», «Рыбка» и «Ворошилова» вырвались вперед.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже набирает обороты Всероссийское голосование за объекты благоустройства. Как рассказал глава города Сергей Петрин 25 апреля, свою отметку в бюллетенях уже поставили почти 9 тысяч горожан.

В этом году список для выбора заметно шире — целых 11 территорий, каждая со своим характером и именем. Среди претендентов:

· сквер имени Виталия Злотникова;

· скверы «Совёнок», «Ратный», «Свадебный», «Рыбка», «Авиаторов», «Ворошилова», «Надежда», «Петровский»;

· бульвар Героев Сталинграда;

· территория около дворца спорта «Юбилейный».

Площадку, которая наберет больше всего голосов, приведут в порядок в 2027 году. По текущим данным, тройка лидеров выглядит так: сквер «Петровский», «Рыбка» и «Ворошилова».