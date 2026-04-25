Новый офис Госюрбюро заработал в Чкаловске

В Чкаловске заработал новый офис Государственного юридического бюро Нижегородской области — уже 18-й в регионе. Теперь жители округа могут получить бесплатную квалифицированную помощь рядом с домом, не тратя время и деньги на поездки в Нижний Новгород. Приём ведут государственные юристы с опытом и необходимыми полномочиями, сообщили в пресс-службе правительства региона.