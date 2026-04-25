Новый офис Госюрбюро заработал в Чкаловске

В Чкаловске заработал новый офис Государственного юридического бюро Нижегородской области — уже 18-й в регионе. Теперь жители округа могут получить бесплатную квалифицированную помощь рядом с домом, не тратя время и деньги на поездки в Нижний Новгород. Приём ведут государственные юристы с опытом и необходимыми полномочиями, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как отметил директор учреждения Максим Фомичев, новый офис — это реальный шаг к усилению правовой защиты людей, особенно тех, кто нуждается в поддержке. Специалисты бесплатно консультируют по семейным, трудовым, жилищным и социальным вопросам, помогают составлять иски и жалобы, а также представляют интересы граждан в судах и госорганах.
По данным Минюста России, в 2025 году число обращений в региональные Госюрбюро выросло на 26,4%. Основной прирост пришёлся на малые города, что подтверждает востребованность таких офисов.
Право на бесплатную помощь имеют малоимущие, пенсионеры, инвалиды, ветераны, участники СВО и их семьи, а также другие льготные категории. Для обращения понадобятся паспорт и подтверждающие документы.