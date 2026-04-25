В Красноярске прошел международный исторический диктант

В Красноярске площадкой для проведения международного исторического диктанта второй год подряд стал филиал фонда «Защитники Отечества». Акция посвящена событиям Великой Отечественной войны. Участниками стали ветераны специальной военной операции, члены их семей и социальные координаторы фонда. Диктант позволил проверить знания о ключевых сражениях и подвигах советских солдат. Как отметила социальный координатор филиала фонда Ольга Куценко, проведение диктанта направлено не только на проверку знаний, но и на сохранение исторической памяти. Особенно ценно, что в мероприятии участвуют те, кто сегодня проявляет мужество и стойкость. Это подчеркивает преемственность подвига: от героев Великой Отечественной войны — к героям нашего времени, — отметил Ольга Куценко. [caption id= «attachment_365409» align= «alignnone» width= «1280»] Фото: фонд «Защитники Отечества»[/caption] Участники подчеркнули значимость подобных мероприятий для понимания преемственности поколений. Ветеран СВО Валентин Григорьев отметил, что личная связь с историей делает участие в диктанте особенно важным. Когда я оказался в Курской области, то особенно остро почувствовал связь времен: мой дед воевал на Курской дуге, и теперь я здесь — как напоминание о том, что история живет в нас, — рассказал он. Организаторы отмечают, что такие акции помогают укреплять интерес к истории и формируют ответственное отношение к сохранению исторической правды. Напомним, что в Красноярском крае стартовала акция «Георгиевская лента».