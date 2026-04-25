В Калининграде рассказали об условиях участия в акции «Окна Победы»

Калининградская областная научная библиотека объявляет акцию «Окна Победы» в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
— К священному празднику 9 Мая по доброй традиции в окнах Калининградской областной научной библиотеки «оживут» фотографии ветеранов Великой Отечественной войны. Портреты героев, чей подвиг стал нашей общей великой историей, увидит весь город. Фотопортреты дорогих вашему сердцу людей составят часть масштабной экспозиции на здании библиотеки, — рассказали организиторы..
Как присоединиться к акции? С 27 апреля по 5 мая приносите фотографии ваших родных — участников Великой Отечественной войны в библиотеку. Там их отсканируют и сразу вернут владельцам.
— Ждем вас в часы работы библиотеки по адресу пр. Мира 9/11. Если вы не являетесь нашим читателем, пожалуйста, возьмите с собой паспорт. Торжественное открытие памятной галереи «Окна Победы» состоится 8 мая в 17 часов, — отметили в библиотеке.