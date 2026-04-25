Перечень запрещенных для подростков работ изменился в Беларуси

В Министерстве труда и социальной защиты Беларуси сообщили о корректировке перечня запрещенных для подростков. В частности, из списка исключена профессия «тракторист-машинист сельскохозяйственного производства». Сделано это для устранения правого пробела.
Дело в том, что закон «О дорожном движении» разрешает гражданам с 17 лет получать удостоверения на управление колесным трактором и самоходной машиной категорий A, B, C, F. При этом ранее выпускники профтехучилищ, не достигшие 18 лет, не могли официально работать по полученной специальности.
Поскольку теперь запрет снят, то соответствующие подростки-работники получили дополнительную возможность для трудоустройства.
Помимо названного новшества, в перечне введены также и некоторые новые ограничения для сразу трех профессий. В частности, для брошуровщиков, слесарей по ремонту сельхозмашин и оборудования, а также переплетчиков минимальный разряд выполнения работ, с которого запрещен труд несовершеннолетних, повышен со второго до третьего.
