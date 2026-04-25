Из-за репетиций парада Победы перекроют движение в центре Калининграда

Мероприятия пройдут 4, 5, 7 и 8 мая.

Репетиции парада Победы в Калининграде пройдут 4, 5, 7 и 8 мая. В центре планируют перекрывать движение транспорта. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе городской администрации.

Вечерние репетиции состоятся 4 и 5 мая с 19:00 до 24:00, утренние — 7 и 8 мая с 7:00 до 13:00. Сам парад Победы традиционно пройдёт 9 мая, для него закроют движение с 7:00 до 15:00.

На время проведения мероприятий запретят движение на следующих улицах: Ленинский проспект от Шевченко до Черняховского; площадь Победы; Черняховского от Горького до Ленинского проспекта; Советский проспект от Борзова до проспекта Мира; проспект Мира от Советского проспекта до Колоскова; Театральная на всём протяжении; Гвардейский проспект от Румянцева до площади Победы; Гаражная от Юношеской до площади Победы; Баранова от площади Победы до Горького; Брамса на участке от проспекта Мира до Чайковского; Румянцева от Галицкого до Донского.

9 мая с 20:00 до 23:00 движение закроют по:

улице Румянцева от Галицкого до Донского; Гвардейскому проспекту от Румянцева до Театральной.

Об изменении схем движения общественного транспорта в дни подготовки и проведения парада калининградцев проинформируют дополнительно.

Владельцев транспортных средств на время репетиций и парада просят переместить автомобили:

с территории проведения праздничных мероприятий; со стоянки по улице Грекова в районе Драмтеатра; со стоянки в районе дома № 4 по площади Победы; со стоянки в районе ТЦ «Пассаж» по улице Гаражной.

Ранее власти рассказали о параде в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие пройдёт 9 мая на главной площади города. Шествие «Бессмертного полка» к монументу 1200 воинам-гвардейцам решили не проводить. Основные праздничные мероприятия в Калининграде развернутся в парке Победы, на площади Победы, на территории форта № 5. Завершится день салютом.

