Из-за репетиций парада Победы перекроют движение в центре Калининграда

На время проведения мероприятий запретят движение на следующих улицах: Ленинский проспект от Шевченко до Черняховского; площадь Победы; Черняховского от Горького до Ленинского проспекта; Советский проспект от Борзова до проспекта Мира; проспект Мира от Советского проспекта до Колоскова; Театральная на всём протяжении; Гвардейский проспект от Румянцева до площади Победы; Гаражная от Юношеской до площади Победы; Баранова от площади Победы до Горького; Брамса на участке от проспекта Мира до Чайковского; Румянцева от Галицкого до Донского.