В Москве расселили свыше 60 домов по программе реновации

«С начала года в Москве расселили дома в 33 районах. В частности, в Алтуфьевском районе и в Новогирееве освободили по шесть зданий, в Западном Дегунине — пять, в Очаково-Матвеевском, Люблине и Троицке — по четыре дома, а в районе Выхино-Жулебино — три здания. Участники программы реновации, как правило, получают жилье в современных домах в том же районе, поэтому инфраструктура для них остается привычной. Москвичи могут получить информацию по всем вопросам, касающимся переезда в новое жилье, в информационных центрах по переселению на первых этажах новостроек», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.