В Москве расселили свыше 60 домов по программе реновации

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Свыше 60 домов были полностью расселены по программе реновации с начала года в Москве. В новые квартиры переехали почти 4,9 тыс. семей, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, чьи слова приводятся на официальном портале мэра и правительства столицы.

«С начала года по программе реновации в столице расселили 66 домов в 10 административных округах. Больше всего таких зданий на востоке — 12, на северо-востоке и юго-востоке — по 10, на западе — восемь. В новые квартиры с готовой улучшенной отделкой переехали почти 4,9 тыс. семей», — отметил он.

Город демонтирует полностью расселенные дома с использованием технологии «умный снос», которая обеспечивает экологичную и безопасную разборку зданий по частям, а строительный мусор направляется на переработку.

«С начала года в Москве расселили дома в 33 районах. В частности, в Алтуфьевском районе и в Новогирееве освободили по шесть зданий, в Западном Дегунине — пять, в Очаково-Матвеевском, Люблине и Троицке — по четыре дома, а в районе Выхино-Жулебино — три здания. Участники программы реновации, как правило, получают жилье в современных домах в том же районе, поэтому инфраструктура для них остается привычной. Москвичи могут получить информацию по всем вопросам, касающимся переезда в новое жилье, в информационных центрах по переселению на первых этажах новостроек», — сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Уточняется, что в таких домах ранее проживало более 12,5 тыс. участников программы реновации.