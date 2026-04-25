В Набережных Челнах капитально отремонтируют школу № 45

Среднюю общеобразовательную школу с углубленным изучением отдельных предметов № 45 в городе Набережные Челны Республики Татарстан полностью обновляют в соответствии с задачами нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в исполкоме города. Завершить работы в учреждении должны к новому учебному году.
На сегодняшний день демонтажные работы в здании завершены более чем на 80%. Поэтапно ведутся ремонт фасада и кровли, замена окон и дверей, модернизация систем электро- и водоснабжения, канализации, отопления и другие работы.
Школе, в которой обучаются около 1,2 тыс. школьников и работает 51 педагог, в этом году исполняется 40 лет. Нынешний ремонт стал первым масштабным обновлением за всю историю здания. Работы разделены на несколько этапов. Пока обновляется один корпус, занятия проходят в других блоках здания.
Отметим, что в 2026 году в Татарстане будут отремонтированы 170 объектов образования: это 61 школа, 67 пищеблоков, 23 детских сада, 2 детских дома, 8 ресурсных центров и 8 общежитий.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.