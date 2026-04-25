В селе Барда Пермского края отремонтируют мост через реку Казьмакты

В план ремонта входит полная замена мостового полотна, в том числе асфальта на проезжей части и тротуарах. Также специалисты обновят ограждения на самом мосту и подходах к нему. Пролеты и опоры очистят, восстановят бетон в местах сколов и покрасят. Кроме того, обустроят новый водоотвод, а откосы укрепят сетчатыми каркасами — габионами. Сейчас проезд по мосту осуществляется по одной полосе, движение регулируется светофором.