В селе Барда Пермского края отремонтируют мост через реку Казьмакты

Ремонт железобетонного моста через реку Казьмакты стартовал в селе Барда Пермского края. Сооружение длиной 23 метра приведут в порядок в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве транспорта региона.
Мост расположен на въезде в село на региональной дороге Барда — Куеда. По нему ежедневно курсирует транспорт, включая местный автобусный маршрут, а также межмуниципальные маршруты, соединяющие населенные пункты Бардымского, Чернушинского и Куединского округов с краевым центром, и межрегиональный маршрут Пермь — Уфа.
В план ремонта входит полная замена мостового полотна, в том числе асфальта на проезжей части и тротуарах. Также специалисты обновят ограждения на самом мосту и подходах к нему. Пролеты и опоры очистят, восстановят бетон в местах сколов и покрасят. Кроме того, обустроят новый водоотвод, а откосы укрепят сетчатыми каркасами — габионами. Сейчас проезд по мосту осуществляется по одной полосе, движение регулируется светофором.
Отметим, что в Бардымском округе помимо моста через реку Казьмакты в нормативное состояние в этом году приведут также переправы через реки Искирь, Барда, Баршинда и Тюндюк. В целом в этом дорожном сезоне по нацпроекту в Прикамье отремонтируют 30 мостов и путепроводов. Часть объектов обновят в этом году, часть завершат в следующем.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.