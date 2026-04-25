Синоптики рассказали, когда потеплеет в Волгоградской области

26 апреля в Волгограде будет облачно с прояснениями, что позволит солнцу радовать горожан. Днем существенных осадков не прогнозируют. Ветер подует с запада и юго-запада, ночью его скорость составит 7−12 м/с, а днем усилится до 9−14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 2−4 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до приятных 15−17 градусов. Это отличная погода для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.