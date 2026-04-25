Синоптики рассказали, когда потеплеет в Волгоградской области

В Волгограде и области 26 апреля 2026 года ожидается комфортная весенняя погода. Жителям и гостям региона предстоит насладиться солнечными днями, хотя ночью в некоторых районах области возможны небольшие заморозки, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
26 апреля в Волгограде будет облачно с прояснениями, что позволит солнцу радовать горожан. Днем существенных осадков не прогнозируют. Ветер подует с запада и юго-запада, ночью его скорость составит 7−12 м/с, а днем усилится до 9−14 м/с. Температура воздуха ночью опустится до 2−4 градусов тепла, а днем столбики термометров поднимутся до приятных 15−17 градусов. Это отличная погода для прогулок и активного отдыха на свежем воздухе.
В Волгоградской области также ожидается облачная погода с прояснениями, без существенных осадков. Ветер ночью будет западным, со скоростью 7−12 м/с, днем сменит направление на юго-западное и усилится до 9−14 м/с. Местами порывы могут достигать 15−20 м/с.
Ночью в области будет немного прохладнее, чем в городе. Температура воздуха составит 0−5 градусов тепла. В некоторых районах возможны заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −1…-3 градусов, что является опасным погодным явлением. Садоводам и огородникам стоит принять меры для защиты молодых растений. Днем же воздух прогреется до 13−18 градусов, создавая идеальные условия для весенних дел.