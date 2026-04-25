В Ростовской области полицейские изъяли у дилеров 15 килограммов наркотиков. Об этом рассказали в социальных сетях регионального главка МВД. Банда из пяти человек продавала вещества в Ростове, Шахтах и Новочеркасске. Организатором бизнеса оказался 33-летний мужчина.