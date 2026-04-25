В Ростовской области полицейские изъяли у дилеров 15 килограммов наркотиков. Об этом рассказали в социальных сетях регионального главка МВД. Банда из пяти человек продавала вещества в Ростове, Шахтах и Новочеркасске. Организатором бизнеса оказался 33-летний мужчина.
Троих подозреваемых задержали прямо на дороге. Силовики остановили их машину в Новочеркасске. Около трехсот граммов синтетического порошка злоумышленники спрятали в детском автокресле. Позже оперативники поймали еще двоих участников банды.
— При обыске съемной квартиры следователи нашли целую плантацию конопли и огромные запасы марихуаны. Роли в группе были четко распределены. Молодая девушка работала фасовщицей, а трое парней разносили закладки, — пояснили в ведомстве.
У преступников забрали телефоны с координатами тайников, электронные весы и банковские карты. Сейчас все пятеро участников группы находятся под стражей. Против них уже возбудили уголовные дела. Фигурантам грозят тюремные сроки.
