Еще 18 населенных пунктов Самарской области обеспечили связью и интернетом

Работы по расширению покрытия сети 4G завершились в нескольких населенных пунктах Кошкинского района Самарской области. Новые базовые станции связи установили благодаря реализации нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.
Связисты подключили новое телеком-оборудование сразу в 18 малых населенных пунктах района, в число которых вошли села с богатой историей — Старое Максимкино, Русская Васильевка, Старая Кармала. Новые базовые станции оператора МТС также появились в селах Большая Романовка, Ерандаево, Мамыково, Нижняя Быковка и других. Более 5,7 тыс. местных жителей теперь могут пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях, совершать дистанционные покупки, подключать цифровые услуги, смотреть фильмы и сериалы без задержек, учиться и работать онлайн.
«Расширение покрытия связи в малых населенных пунктах — важный шаг к повышению качества жизни жителей Самарской области. Благодаря данной работе жители из отдаленных деревень и сел могут пользоваться стабильным мобильным интернетом и связью. Работа будет продолжаться и дальше, чтобы современные цифровые технологии были доступны каждому, независимо от места проживания», — подчеркнул врио министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.