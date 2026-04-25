Еще 18 населенных пунктов Самарской области обеспечили связью и интернетом

Связисты подключили новое телеком-оборудование сразу в 18 малых населенных пунктах района, в число которых вошли села с богатой историей — Старое Максимкино, Русская Васильевка, Старая Кармала. Новые базовые станции оператора МТС также появились в селах Большая Романовка, Ерандаево, Мамыково, Нижняя Быковка и других. Более 5,7 тыс. местных жителей теперь могут пользоваться мобильным интернетом на высоких скоростях, совершать дистанционные покупки, подключать цифровые услуги, смотреть фильмы и сериалы без задержек, учиться и работать онлайн.