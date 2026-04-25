Учителя года Нижегородской области выбрали в Нижнем Новгороде

Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года», организованный центром «Вега» и «Горьковской школой», завершился в Нижнем Новгороде. Лучшим педагогом региона стал учитель химии и биологии нижегородской школы № 118 Роман Смирнов, сообщает Министерство образования НО.
«Быть учителем — это сила и смыслы сказанного слова, внимание к деталям и верность своему пути. Это колоссальный труд, помноженный на опыт и глубокие знания. Но в основе всего лежит способность любить людей, разных и порой противоречивых. Всё это — о нашем лучшем учителе Нижегородской области 2026 года! Я желаю Роману Николаевичу только победы в финале конкурса», — сказал министр образования Нижегородской области Михаил Пучков.