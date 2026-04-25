В Перми сузили участок улицы Николая Островского из-за ремонта теплосети

Ранее краевой минтранс сообщал о временном закрытии половины путепровода на улице Карпинского. Две ночи подряд, с 25 на 26 и с 26 на 27 апреля, поочередно будут перекрыты сначала левая часть дороги, а затем правая. Работы будут проводиться с 23:00 до 04:00.