В Перми сузили участок улицы Николая Островского из-за ремонта теплосети

В Перми на улице Николая Островского временно ограничат движение в обе стороны. Это необходимо для ремонта тепловой сети, чтобы обеспечить стабильную подачу тепла в дома и социальные учреждения, сообщили в компании «Т Плюс».
С 24 по 30 апреля на улице Николая Островского при подъезде к перекрестку с 1-й Красноармейской улицей проезд сузят до одной полосы в каждую сторону. Водителей просят заранее продумывать маршруты и выбирать пути объезда.
Ранее краевой минтранс сообщал о временном закрытии половины путепровода на улице Карпинского. Две ночи подряд, с 25 на 26 и с 26 на 27 апреля, поочередно будут перекрыты сначала левая часть дороги, а затем правая. Работы будут проводиться с 23:00 до 04:00.
