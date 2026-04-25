В Красноярском крае обсудили развитие ИТ-отрасли и внедрение искусственного интеллекта

Заместитель председателя Правительства — руководитель аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко и губернатор Красноярского края Михаил Котюков провели встречу с представителями региональных ИТ-компаний. Основной темой стала цифровая повестка и развитие отрасли. Участники обсудили текущее состояние ИТ-сферы и ключевые направления её поддержки, отдельное внимание уделили внедрению искусственного интеллекта и мерам стимулирования бизнеса. Нашим приоритетом в работе по созданию условий для развития ИТ-бизнеса в России является конструктивный диалог с предпринимательским сообществом. Обратная связь для нас — не просто «барометр» настроений бизнеса, но и зачастую постановка задач, — прокомментировал Дмитрий Григоренко. В блоке, посвящённом искусственному интеллекту, представители компаний обозначили ряд проблем. Среди них — нехватка вычислительных мощностей и дата-центров, а также отсутствие чёткого правового регулирования ИИ. Обсуждались вопросы использования зарубежных моделей и внедрения ИИ-решений в медицине. У крупных федеральных игроков и региональных ИТ-компаний в чем-то схожее видение относительно регулирования искусственного интеллекта. На нашей площадке мы снимаем разногласия, формируем обратную связь — например, удалось добиться уточнения требований к суверенным и национальным моделям, которые стали исполнимыми и сбалансированными. На региональных встречах с участием Дмитрия Юрьевича — зачастую выделяем новые вопросы для дальнейшей проработки, — отметила генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Чулпан Госсамова. Также на встрече рассмотрели меры поддержки ИТ-компаний. Речь шла о доступе к государственным закупкам, упрощении интеграции с государственными системами и взаимодействии с платформой ГосТех. Участники предложили рассмотреть дополнительные налоговые льготы и механизмы поддержки отечественного программного обеспечения.