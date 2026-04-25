В Орловской области стартовал ремонт дороги Хомутово — Орел — Ефремов

Участок дороги Хомутово — Орел — Ефремов начали ремонтировать в Новодеревеньковском районе Орловской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Протяженность объекта составляет около 6 км, сообщили в департаменте дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ региона.
В настоящее время специалисты занимаются подготовительными работами: разбивкой трассы, разборкой дорожной одежды в местах пучинообразований. Параллельно ведутся работы по замене двух водопропускных труб. Далее подрядчик приступит к обустройству слоя из песка, нижнего и верхнего слоев основания из щебня, а также двух слоев дорожной одежды.
Автомобильная дорога Хомутово — Орел — Ефремов соединяет населенные пункты с административным центром района. Для жителей близлежащих деревень и сел после завершения работ путь в Хомутово станет комфортнее и безопаснее. Привести участок в нормативное состояние планируется к концу июля этого года.
Отметим, что в 2026 году в Орловской области по национальному проекту запланирован ремонт более 50 км автодорог регионального и межмуниципального значения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.