В Норильске молодой человек без прав устроил погоню с госавтоинспекторами

В Норильске 19-летний местный житель без водительских прав устроил погоню с полицейскими. Как рассказали в Госавтоинспекции Красноярского края, нарушителя на «Тойоте» заметили ночью 22 апреля во время патрулирования.
Сотрудники потребовали остановиться, но автомобилист лишь увеличил скорость. Он ехал по улицам северного города, выезжая на встречную полосу и создавая угрозу для других участников дорожного движения.
В какой-то момент горожанин бросил свою машину и попытался сбежать, но был задержан. Лихач, как выяснилось, никогда не получал водительского удостоверения.
Теперь нарушителю грозит штраф на общую сумму до 33 300 рублей.