Почти 1,3 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры

Диспансеризацию и медицинские профосмотры с начала этого года прошли почти 1,3 млн жителей Московской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Диагностика позволяет своевременно обнаружить развитие патологий и принять соответствующие меры, сообщил заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин.
«С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 1,3 миллиона человек. Это позволило обнаружить у них свыше 31 тысячи случаев заболеваний, о которых пациенты не подозревали, также выявить 617 случаев онкозаболеваний. Эти пациенты направлены на углубленную диагностику и лечение», — уточнил Максим Забелин.
Жители Московской области могут бесплатно пройти комплексную проверку состояния здоровья в рамках системы обязательного медицинского страхования. Для этого достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления и записаться на диспансеризацию, имея при себе паспорт и полис.
Получить результаты обследований можно не только при личном визите в поликлинику. При необходимости врачи проводят консультации дистанционно, через систему телемедицины, где обсуждают итоги диагностики и дальнейшие шаги. Если пациент прошел полный набор исследований первого этапа диспансеризации, заключение автоматически направляют в личный кабинет на региональном портале «Госуслуги».
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.