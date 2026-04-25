Почти 1,3 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры

«С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли почти 1,3 миллиона человек. Это позволило обнаружить у них свыше 31 тысячи случаев заболеваний, о которых пациенты не подозревали, также выявить 617 случаев онкозаболеваний. Эти пациенты направлены на углубленную диагностику и лечение», — уточнил Максим Забелин.