В Петергофе вернули традицию запускать фонтаны с музыкой

В ГМЗ напомнили, что с 25 апреля начали работать некоторые закрытые на зиму музеи, а вход в парки музея-заповедника вновь стал платным. Нижний парк, Верхний сад, Александрия и Ораниенбаум в апреле не закрываются — они открыты для посетителей ежедневно, и в них идут работы: начинается раскрытие скульптуры и проверка работы фонтанной системы, готовятся входные зоны, продолжаются работы по стрижке деревьев, кустарников и газонов, расчистке дорожек, а также приданию растениям геометрически правильных форм. Информацию о режиме работы музеев и парков, а также покупке билетов опубликуют позже.