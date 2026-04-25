В Петергофе вернули традицию запускать фонтаны с музыкой

В Петергофе 25 апреля заработали знаменитые фонтаны. При этом работники ГМЗ «Петергоф» вернули чуть забытую традицию сопровождать запуск «Самсона» музыкой.
Как рассказал гендиректор ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков, теперь каждый день в десять часов утра фонтан будут запускать с музыкальным сопровождением.
Ещё одно нововведение этого года — в Петергофе до семи вечера продлевают работу музеев Нижнего парка, а Большой дворец будет работать до восьми. Весенний праздник фонтанов планируется провести 16 мая.
Как запускали «Самсона», показала пресс-служба музея.
«Весь апрель мы учились ловить красоту в кадре, знакомились с удивительным миром флоры и фауны “Петергофа”, ставили химические опыты, заботились об интерьерах, искали скрытые смыслы и осваивали современные музейные технологии. И все это — чтобы по-настоящему почувствовать приближение тепла и создать атмосферу праздника», — цитирует «Петербургский дневник» её сообщение.
В ГМЗ напомнили, что с 25 апреля начали работать некоторые закрытые на зиму музеи, а вход в парки музея-заповедника вновь стал платным. Нижний парк, Верхний сад, Александрия и Ораниенбаум в апреле не закрываются — они открыты для посетителей ежедневно, и в них идут работы: начинается раскрытие скульптуры и проверка работы фонтанной системы, готовятся входные зоны, продолжаются работы по стрижке деревьев, кустарников и газонов, расчистке дорожек, а также приданию растениям геометрически правильных форм. Информацию о режиме работы музеев и парков, а также покупке билетов опубликуют позже.