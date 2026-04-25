Пенсионерка из Нижнего Новгорода лишилась почти 1,5 млн рублей

77-летняя жительница Ленинского района Нижнего Новгорода стала жертвой телефонных мошенников и потеряла почти полтора миллиона рублей, сообщили в пресс-службе УМВД России по Нижнему Новгороду.
Неизвестный позвонил женщине, представился сотрудником силового ведомства и сообщил о якобы подозрительных переводах с её счёта. По словам звонившего, деньги могли направляться на финансирование недружественного государства.
Испугавшись уголовной ответственности, пенсионерка последовала инструкциям собеседника. Сначала она сняла со счёта 805 тысяч рублей и перевела их через банкомат на указанные реквизиты. Позже по той же схеме отправила ещё более 671 тысячи рублей. После получения денег мошенники перестали выходить на связь.
Общий ущерб составил 1 476 615 рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
В полиции напоминают: настоящие сотрудники правоохранительных органов не требуют по телефону переводить деньги и не запрашивают конфиденциальные данные. При подозрительных звонках лучше сразу прервать разговор и самостоятельно связаться с банком или обратиться за помощью.