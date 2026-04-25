В Новороссийске стартовал ремонт Городского центра национальных культур

Городской центр национальных культур в Новороссийске Краснодарского края капитально отремонтируют в соответствии с задачами нацпроекта «Семья». Центр расположен в здании бывшей синагоги 1908 года постройки, сообщили в городской администрации.
После масштабного обновления в учреждении будут проводиться мероприятия, объединяющие представителей разных национальностей и возрастов — от детских творческих студий до встреч старшего поколения. На них семьи смогут вместе изучать культурное наследие, участвовать в мастер-классах и праздниках.
Подрядчик уже приступил к проведению историко-архивных и инженерно-технических изысканий. Завершен зондаж конструкций, выполнены проверка на грибок и плесень, замеры фасадов и интерьеров для создания точной цифровой модели здания. Главная цель проекта — не просто обновить центр, а бережно сохранить его исторический облик и приспособить под современное использование.
«Эти исследования, которые должны завершиться до конца года, станут основой проектной документации, чтобы каждый этап будущего капитального ремонта был под контролем науки», — отметил главный инженер проекта Денис Гриценко.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.