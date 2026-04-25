В России отменят запись о детях в загранпаспортах родителей

В пояснительной записке также отмечалось, что за последние пять лет заявления о внесении в загранпаспорта записей о детях до 14 лет подают около 2,5 тыс. человек в год — то есть записи вносятся лишь в один из 900 паспортов родителей. Доля таких заявлений от общего числа обращений на детские загранпаспорта составляет 0,43%, что говорит о невостребованности услуги. По данным МИД России, с 2020 по 2024 год записи о детях вносились только в 1343 новых паспорта и в 305 уже выданных.