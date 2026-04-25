В России отменят запись о детях в загранпаспортах родителей

Президент России Владимир Путин утвердил отмену обязательного внесения данных о детях до 14 лет в загранпаспорта родителей старого образца. Соответствующий документ опубликован на портале опубликования правовых актов.
«Подпункт 7 пункта 1 статьи 333.28 части второй Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340; 2004, № 45, ст. 4377) признать утратившим силу», — говорится в документе.
Изменения вступают в силу с 1 января 2027 года.
Госдума приняла закон об изменениях в ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 14 апреля, на следующий день поправки одобрил Совфед.
Документом отменяется госпошлина за внесение изменений в загранпаспорт, а именно — записей о детях гражданина до 14 лет. В пояснительной записке к законопроекту уточнялось, что это связано с планируемым исключением таких записей из бланков загранпаспортов, дипломатических и служебных паспортов России.
В пояснительной записке также отмечалось, что за последние пять лет заявления о внесении в загранпаспорта записей о детях до 14 лет подают около 2,5 тыс. человек в год — то есть записи вносятся лишь в один из 900 паспортов родителей. Доля таких заявлений от общего числа обращений на детские загранпаспорта составляет 0,43%, что говорит о невостребованности услуги. По данным МИД России, с 2020 по 2024 год записи о детях вносились только в 1343 новых паспорта и в 305 уже выданных.
Раньше вписывать детей в загранпаспорт родителя было необязательно, но без этого ребенок мог выезжать за границу только вместе с родителем, в чей паспорт он вписан. С 20 января 2026 года несовершеннолетние россияне могут выезжать за границу только по собственному загранпаспорту. Для его оформления нужно подать заявление через госуслуги, МФЦ или отделение МВД, приложив свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей, анкету с фото и квитанцию об уплате госпошлины.
