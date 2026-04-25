В селе Свинец Курской области откроется новый медпункт

Жители села Свинец Мантуровского района Курской области смогут получить квалифицированную медицинскую помощь в новом фельдшерско-акушерском пункте (ФАПе). Строительство медучреждения ведется по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в минстрое региона.
В новом здании предусмотрены кабинет приема с гинекологическим креслом и процедурный кабинет, совмещенный с прививочным. Все помещения будут оснащены современным оборудованием: наборами для оказания первой помощи, электрокардиографом, дефибриллятором и другими необходимыми устройствами.
«Открытие нового ФАПа в селе Свинец — это важный шаг к повышению качества жизни наших земляков. Теперь медицинская помощь станет еще доступнее, а забота о здоровье — ближе к каждому дому. Мы благодарны за поддержку федеральным и региональным программам, которые позволяют реализовывать такие значимые проекты для жителей района», — отметила министр восстановления, развития приграничья и строительства Курской области Светлана Дроздова.
Ввод ФАПа в эксплуатацию запланирован на конец апреля. Получать медицинскую помощь там будут более 300 местных жителей.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.