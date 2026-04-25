Двух дончанок подозревают в контрабанде драгоценных металлов

По версии следствия, в 2023 году обвиняемые вошли в состав организованной преступной группы для приобретения в России драгоценных металлов, изделий из них и лома с последующей переправкой через границу Таможенного союза в рамках для продажи за рубежом. Так, в августе 2023 года одна из соучастниц прошла в зону таможенного контроля поста «Аэропорт Махачкала» и под верхней одеждой в специальных корсете и поясе она скрывала незаконно приобретенные золото, серебро, палладий, а также изделия из них, лом и фрагменты медного проката. Суммарная стоимость изъятых товаров превысила 142 млн руб.