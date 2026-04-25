Синоптик рассказала, когда потеплеет в Москве

Холодная погода с ночными заморозками продержится в Московском регионе до конца апреля. Температура будет ниже климатической нормы на 5−6 градусов, сообщила ТАСС заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
По ее словам, 25 апреля в регионе ожидается переменная облачность. Ночью температура составляла от −1 до +1 °C, днем воздух прогреется до 8−10 °C. Осадков не предвидится.
В воскресенье, 26 апреля, ночью пройдет небольшой дождь, температура составит 3−5 °C. Днем будет дождливо, воздух прогреется до 9−11 °C, ветер разгонится до 12 м/с.
Самым холодным днем станет понедельник, 27 апреля. Днем ожидается всего 3−5 °C, дождь перейдет в мокрый снег, а порывы ветра достигнут 20 м/с.
С 28 по 30 апреля ночью возможно похолодание до −3 °C, днем будет 3−8 °C.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что 26 апреля «будет очень дождливым, очень ненастным, хотя все еще теплым», а «самый армагеддон ждет жителей столицы в начале следующей недели».
Как отметил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, потепление в Москве ожидается после 28 апреля, температура воздуха к концу месяца повысится до плюс 12−14 градусов.
