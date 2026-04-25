В Красноярске начали сносить частные дома на «Космосе»

В Красноярске для строительства новых многоэтажек сносят частные дома в районе остановки «Космос».
Ранее застройщик снес там два кирпичных двухэтажных дома и несколько частных домов. На их месте уже возвели девятиэтажный дом. Недавно жильцы начали получать ключи от квартир в нем. Теперь снос домов начался на нечетной части улицы Димитрова.
«Первые избушки там уже пали. Остальные — в процессе демонтажа. Разбирать пустующие старые домики строительной компании помогают ушлые горожане: забирают окна, двери, кровельный материал, профлист с заборов, проводку из цветного металла», — рассказывают очевидцы.
На месте домов и гаражей собираются возвести еще три многоэтажных дома.