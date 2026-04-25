Власти сказали, где в Минске частный сектор точно снесут, а где пока не тронут

— В градостроительной документации предусматривается снос домов по улице Богдановича в рамках прокладки метрополитена. Но в ближайшее время этого, наверное, не будет. Линию метро мы доведем до площади Бангалор, — рассказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько, слова которого приводят «Минск-Новости».