Власти сказали, где в Минске частный сектор точно снесут, а где пока не тронут

Минские власти рассказали, где в столице Беларуси точно будут сносить частный сектор.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно о планах властей Минска относительно перспективного сноса участков частного сектора, находящихся в границах белорусской столицы. Речь идет о строительстве метрополитена, в частности третьей, Зеленолужской линии.

— В градостроительной документации предусматривается снос домов по улице Богдановича в рамках прокладки метрополитена. Но в ближайшее время этого, наверное, не будет. Линию метро мы доведем до площади Бангалор, — рассказал председатель комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома Виктор Гутько, слова которого приводят «Минск-Новости».

— Планов по продолжению метро в направлении Зеленого Луга в ближайшей перспективе у нас нет, — отметил Виктор Гутько.

По его словам, актуальные планы метростроевцев таковы: двигаться вдоль улицы Орловской и проспекта Пушкина в сторону станции метро «Пушкинская». Таким образом, по сегодняшним планам в сектор сноса попадают частные дома вдоль улицы Орловской.

Ранее мы писали о том, что «Беларусбанк» снизил ставки по всем кредитам на жилье