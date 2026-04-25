В Верхневолжье стартовал региональный чемпионат «Абилимпикс»

Региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» начался 23 апреля в Тверской области, сообщили в аппарате правительства региона. Соревнования проводятся при поддержке федерального проекта «Профессионалитет» нацпроекта «Молодёжь и дети».
Состязания проходят в Торжке, Твери и Вышнем Волочке. Основной площадкой проведения чемпионата стал Торжокский педагогический колледж им. Ф. В. Бадюлина. Этапы соревнований пройдут еще в девяти учреждениях региона, в том числе в тверских колледжах сервиса и туризма, технологическом, транспорта и сервиса, культуры им. Н. А. Львова, Вышневолоцком колледже, а также в Тверском государственном техническом университете.
В этом году региональный чемпионат представлен 26 компетенциями, участниками которых стали более 150 человек — школьники от 14 лет, специалисты, учащиеся колледжей и дети дошкольного возраста. Среди компетенций — «Малярное дело», «Швея», «Поварское дело», «Мастер по обработке цифровой информации», «Администрирование баз данных», «Администрирование отеля», «Жестовое искусство», «Бисероплетение», «Художественное вышивание», «Художник-оформитель». Ежегодно визитной карточкой чемпионата также является компетенция «Золотное шитье».
В ходе чемпионата «Абилимпикс» пройдет и «Фестиваль возможностей», в котором конкурсанты с тяжелыми множественными нарушениями примут участие в направлениях «Мастер кукол», «Ткач», «Рисование картин пластилином». Наряду с соревновательной запланировано проведение деловой программы для дошкольников, посвященной ранней заинтересованности профессиями.
