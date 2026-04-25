Сборная России сыграет в Волгограде 5 июня

Напомним, в Волгограде в разные годы прошли уже три товарищеских матча с участием национальной сборной. Осенью прошлого года на Волгоград Арене состоялся товарищеский матч сборных России и Ирана. В ноябре 2024 года на главном стадионе Волгограда прошла встреча сборных России и Сирии. За год до этого в городе-герои играли в футбол россияне и кубинцы.