Сборная России сыграет в Волгограде 5 июня

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч в Волгограде 5 июня. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на собственный источник.
Игра пройдет на Волгоград Арене. Кто будет соперником сборной России, пока неизвестно. Об этом будет сообщено позднее.
Ранее заявлялось, что сборная России может провести три товарищеских матча в июне.
Напомним, в Волгограде в разные годы прошли уже три товарищеских матча с участием национальной сборной. Осенью прошлого года на Волгоград Арене состоялся товарищеский матч сборных России и Ирана. В ноябре 2024 года на главном стадионе Волгограда прошла встреча сборных России и Сирии. За год до этого в городе-герои играли в футбол россияне и кубинцы.