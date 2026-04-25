В России часть бизнеса освободили от уплаты НДС до конца года

Часть малого и среднего бизнеса (МСП) на упрощенной и патентной системах налогообложения (УСН И ПСН) освободили от уплаты НДС до 31 декабря 2026 года. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин, документ размещен на портале публикации правовых актов.
Согласно документу, организации и индивидуальные предприниматели (ИП) на УСН с доходом за 2025 год не более 60 млн руб, утратившие с 1 января 2026 года освобождение от НДС, а также утратившие патенты ИП с таким же лимитом доходов имеют право на освобождение от НДС до конца этого года. При этом доля доходов от услуг общепита за 2025 год должна быть не менее 70% от всех доходов.
ИП, совмещавшие ПСН с общей системой налогообложения и имевшие в прошлом году доход свыше 20 млн руб., смогут перейти на УСН с 1 января 2026 года при условии уведомления налоговой не позднее 1 июня текущего года, следует из текста закона. ИП, совмещавшие ПСН с УСН, вправе до 1 июня изменить объект налогообложения по УСН на 2026 год.
Также МСП смогут суммировать доходы от основного и дополнительных видов деятельности (включенных в правительственные перечни) при расчете 70% доли для пониженного тарифа страховых взносов. А МСП в обрабатывающем производстве получат право на пониженный тариф независимо от доли доходов от основной деятельности.
Закон вступает в силу со дня опубликования. При этом некоторые поправки начнут действовать через месяц после этого. Так, статья 3, предполагающая, что при исключении отдельных сырьевых товаров из утвержденного перечня в 2026 году экспортер сможет принять к вычету ранее не возмещенный НДС, вступит в силу через месяц, но не раньше нового налогового периода по НДС. Ряд норм действуют с 1 января 2026 года, а отдельные по освобождению от НДС — с 1 апреля 2026 года.
Госдума одобрила освобождение части бизнеса от НДС 14 апреля. Во втором чтении депутаты поддержали поправки, сохраняющие малому и среднему бизнесу доступ к господдержке и облегчающие переход на новые налоговые правила 2026 года.
Как сообщила замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова, предприятиям общественного питания, чтобы сохранить льготу по НДС в 2027 году, необходимо в текущем году платить сотрудникам зарплату не ниже средней по региону. Кроме того, доля выручки от общепита должна составлять не менее 70%, а годовой доход — не превышать 3 млрд руб.
С 1 января ставка НДС в России повысилась с 20% до 22%.
