В России часть бизнеса освободили от уплаты НДС до конца года

Согласно документу, организации и индивидуальные предприниматели (ИП) на УСН с доходом за 2025 год не более 60 млн руб, утратившие с 1 января 2026 года освобождение от НДС, а также утратившие патенты ИП с таким же лимитом доходов имеют право на освобождение от НДС до конца этого года. При этом доля доходов от услуг общепита за 2025 год должна быть не менее 70% от всех доходов.