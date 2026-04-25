Пятизвездочный отель у Гребного канала откроют в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершили первый этап строительства крупного туристического проекта — экопарка на Гребном канале. Здесь уже готов к работе пятизвездочный отель на 265 номеров, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Новый комплекс задуман как всесезонное пространство для отдыха. Его концепция строится вокруг здорового образа жизни: на территории полностью запрещены продажа и употребление алкоголя. В экопарке предусмотрены общественные зоны, ресторанные пространства и термальный комплекс с открытыми бассейнами, который планируют открыть в третьем квартале 2026 года.
Особое внимание уделено активному отдыху. Рядом с отелем создают беговые, велосипедные и лыжные маршруты, а также спортивные площадки для гостей всех возрастов. При этом архитектура и инженерные решения комплекса учитывают особенности природного ландшафта и направлены на снижение экологической нагрузки.
Ожидается, что после выхода на полную мощность экопарк обеспечит до 200 рабочих мест и привлечет дополнительный поток туристов, усилив позиции региона в сфере экотуризма.