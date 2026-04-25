Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гомеле хозяйка заплатит 2500 рублей за нападение своей собаки на инвалида

2500 белорусских рублей заплатит хозяйка за нападение своей собаки на инвалида.

Источник: Комсомольская правда

В Гомеле хозяйка заплатит 2500 белорусских рублей за нападение своей собаки на инвалида. Как пишет sb.by со ссылкой на пресс-службу Гомельского областного суда, инцидент произошел 12 октября 2025 года. Мужчину, инвалида II группы за руку укусила собака, которая в тот момент находилась без намордника. Чуть позже выяснилось, что животное не было должным образом зарегистрировано.

Хозяйка собаки не предоставила информации относительно наличия у нее прививок. Мужчина был вынужден целые сутки провести в больнице, а затем начать курс прививок против бешенства.

В ходе судебного разбирательства ответчица-хозяйка собаки признала факт правонарушения. Суд постановил взыскать с нее компенсацию в размере 2500 белорусских рублей. Сообщается, что принятии такого решения суд учел следующий факт: пострадавший мужчина находится в республиканском листе ожидания трансплантации печени, а курс профилактического лечения может оказать негативное влияние на течение его заболевания.

Ранее мы писали о том, что власти Минска сказали, где будут сносить частный сектора, а где — нет (тут про это).