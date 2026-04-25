В Гомеле хозяйка заплатит 2500 рублей за нападение своей собаки на инвалида

В Гомеле хозяйка заплатит 2500 белорусских рублей за нападение своей собаки на инвалида. Как пишет sb.by со ссылкой на пресс-службу Гомельского областного суда, инцидент произошел 12 октября 2025 года. Мужчину, инвалида II группы за руку укусила собака, которая в тот момент находилась без намордника. Чуть позже выяснилось, что животное не было должным образом зарегистрировано.